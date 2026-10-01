Vertice in Comune a Sanluri tra l’amministrazione comunale e Abbanoa: la rete idrica arriverà a Sanluri Stato. È nelle intenzioni dell’amministrazione comunale procedere ad infrastrutturare il territorio promuovendo la realizzazione di una rete idrica che serva i 600 abitanti presenti.

Promosso dal sindaco Alberto Urpi, all’incontro ha partecipato per Abbanoa il presidente del Cda Giuseppe Sardu accompagnato dal responsabile del settore distribuzione del distretto Alessio Pisci. Per il Comune, oltre al sindaco erano presenti la Giunta, alcuni Consiglieri e i responsabili dell’Area Patrimonio Anna Maria Frau e dell’Area Tecnica Ignazio Pittiu.

La riunione è servita per fare una panoramica sul servizio idrico integrato nel territorio con particolare attenzione a due temi: il trasferimento degli sportelli di Abbanoa in zona più centrale e accessibile ai clienti e la futura alimentazione della zona di Sanluri Stato.

Da tempo l’amministrazione comunale guidata da Alberto Urpi ha chiesto con forza ad Abbanoa di trasferire lo sportello clienti dall’attuale sede di via Donizetti (estrema periferia cittadina) ad un locale più centrale e facilmente raggiungibile. Comune di Sanluri e Abbanoa hanno raggiunto un accordo: il Comune di Sanluri ha concesso ad Abbanoa una porzione dei locali di via Pavese n. 7 (ex Aspal). Per rendere i locali idonei allo svolgimento delle attività istituzionali e all’accoglienza del pubblico, Abbanoa ha provveduto all’esecuzione degli interventi di adeguamento necessari.

Il sindaco Urpi e il presidente hanno effettuato un sopralluogo accompagnati dal responsabile dell’intervento per Abbanoa Gianluca Spina e i lavori sono praticamente terminati: mancano soltanto alcuni dettagli e l’allestimento necessario e lo sportello verrà attivato a breve.

Sanluri Stato è una zona di Sanluri che attualmente non è servita da rete idrica ad uso civile, fatto salvo per un “anello” che circonda la frazione. È nelle intenzioni dell’amministrazione comunale procedere ad infrastrutturare Sanluri Stato promuovendo la realizzazione di una rete idrica che serva i 600 abitanti presenti. “Abbanoa sarà affianco alla amministrazione – ha spiegato il presidente Sardu – per dotare la zona di una rete idrica- precisando che gli ampliamenti della rete idrica non è una diretta competenza di Abbanoa che è il gestore delle reti idriche pubbliche. “Condividiamo però l’idea che dotare di servizi fondamentali come l’acqua gli insediamenti che ne sono privi, costituisca un valido presupposto per la lotta allo spopolamento dei Paesi sardi. Possiamo però garantire – ha concluso il presidente Sardu – la disponibilità della Società a promuovere e supportare la redazione della progettazione dell’intervento, quale attività preliminare necessaria per consentire la candidatura dell’opera a eventuali programmi di finanziamento.”

“È una giornata molto importante – ha commentato il sindaco Alberto Urpi – perché abbiamo avuto modo di vedere dal vivo i nuovi uffici al pubblico di Abbanoa, a servizio dei cittadini di Sanluri e di tutto il territorio. Ringrazio il presidente Sardu e l’attuale CdA. Da tempo avevo chiesto di spostare lo sportello dalla sede attuale, disagevole per l’utenza, al centro cittadino. Finalmente questo CdA ha compreso il problema e siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato. Spero che la collaborazione con Abbanoa possa portare i frutti sperati anche sulla vicenda Sanluri Stato seguita direttamente anche da Egas e dal suo presidente Fabio Albieri che ringrazio per l’impegno. Da subito, inoltre, inizieremo a lavorare perché anche il Comune di Sanluri possa entrare a far parte della compagine sociale di Abbanoa”.