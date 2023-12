Discount pigliatutto, altri 3 apriranno nel Cagliaritano circondati da campi sportivi e nuovi rioni

Realizzati grazie ad accordi pubblico-privato o spendendo molti soldi per opere di urbanizzazione e verifiche tecniche. Nel Cagliaritano discount pigliatutto, dopo le anticipazioni dei scorsi mesi di Casteddu Online ci sono significativi passi in avanti, tra operai già in azione e contratti presto freschi di firma. Ne dovranno aprire almeno sette nei prossimi anni, per tre si tratta di questione di mesi. Il primo ad essere concluso sarà l’Eurospin di via dell’Argine a Monserrato: lo scheletro c’è già, sarà terminato tra marzo e aprile. Per il paese si tratta del primo discount in assoluto e sarà circondato da aree verdi, parco giochi e campi di padel e calcio. Una larga fetta di monserratini ha quasi pregato perché fosse realizzato, ma c’è anche chi ha puntato il dito contro l’opera, ipotizzando cali di affari per i negozi e piccoli market già presenti. C’è poi la novità Quartucciu, entro l’anno saranno firmati i contratti per i lavori dell’Eurospin dietro il Carrefour: “1,2 milioni per realizzarlo, basteranno centoventi giorni e, successivamente, inizierà l’iter per il nuovo rione”, annuncia l’ingegnere Luigi Casu. Attorno alla struttura commerciale un tennis club, cento parcheggi e un nuovo mini quartiere esclusivo con villette a schiera e tre torri nuove di zecca. Come per Monserrato, anche il Consiglio comunale di Quartucciu ha dato il via libera.

E, mentre si attende la posa della prima pietra in viale Monastir, a Genneruxi, in via Vesalio e accanto a viale Marconi a Cagliari, a Quartu nel 2024 sarà raso al suolo e ricostituito, più grande, l’Eurospin tra via Marconi e via Giotto: una struttura che c’è già che sarà resa uguale al punto vendita di via Austria, al Quartello. Voto favorevole già espresso dal Consiglio comunale quartese, visto che in cambio ci sarà un’area verde e una via Giotto più ampia. Per realizzare l’ampliamento, in un’area che sfiora i seimila metri quadri, con oltre 1500 dedicati a corsie, carrelli e casse, il privato ha infatti dato al Comune 620 metri quadri per realizzare un’ara verde con alberi, piante e panchine, accanto alla nuova zona dei parcheggi, all’incirca un centinaio.