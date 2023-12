Raffica di auto rubate nel Cagliaritano, dalle semplici utilitarie alle Mercedes: proprietari in ginocchio

Il valore sembra non contare più di tanto. Dalle economiche Fiat alle costose Mercedes, nel Cagliaritano è boom di auto rubate. E, in almeno due casi, di carroattrezzi, che potrebbero essere stati utilizzati dai malviventi per portarsi via alcune macchine senza dare troppo nell’occhio. Due settimane fa i carabinieri di Quartu avevano ritrovato uno dei mezzi rubati e stavano compiendo delle verifiche per capire se ci fosse un legame tra i furti d’auto e quelli delle autogru. Sui social fioccano gli appelli dei proprietari in ginocchio, con tanto di targa, ma tutti hanno anche denunciato il furto alle forze dell’ordine. A distanza di settimane, però, nessuna buona notizia: le macchine rubate sono sparite nel nulla.

Ancora a bocca asciutta Sarah Murru, la sua Fiat portata via da Pirri il 24 novembre non si sa dove sia finita, e lei ha grossi problemi per raggiungere il posto di lavoro. Zero novità anche per una Opel Meriva rubata in via Trincea dei Razzi pochi giorni prima. E una delle ultime vetture finite nel mirino dei malviventi è la Mercedes di Filippo Comella: era parcheggiata in via Cesare Battisti: “Chiunque la veda mi contatti al +393270962505”.