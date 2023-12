Martis, l’incendio parte da una stufa in casa: due persone ferite, un 77enne grave in Rianimazione. Si è trattato di un incendio di una stufa con ritorno di fiamma in una abitazione. Due appunto le persone coinvolte. Sul posto è il 118 conl’eElisoccorso di Alghero. Un uomo di 77 anni è stato trasportato in Rianimazione a Sassari per ustioni al volto e insufficienza respiratoria. Un altro in Pronto Soccorso a Sassari per ustioni ad una mano e a un braccio.