Una vita resa già complicata da una disabilità dovuta all’atrofia spinale con cui è nato, poi anche la sospensione della pensione e i debiti. Non è facile andare avanti per il 43enne oristanese Gian Piero Loi, che nonostante tutto non perde la voglia sorridere ma chiede un aiuto per superare questo momento di difficoltà. È lui stesso a raccontare le vicissitudini passate alle quali si è aggiunto un altro grave problema: la marmitta della sua macchina speciale che ormai non va quasi più e rischia di impedirgli una vita per quanto possibile normale.

“Ciao a tutti. Come molti di voi sanno lo scorso anno, dopo la perdita di mia madre, l’Inps ha pensato bene di sospendermi la pensione di invalidità per più di qualche mese, ciò mi ha comportato enormi difficoltà e accumuli di debiti che a tutt’oggi, nonostante abbia di nuovo una pensione, mi porto ancora dietro. Finora, nonostante le difficoltà, ho voluto evitare di aprire raccolte fondi perché in passato ho chiesto altre volte aiuto e quindi è normale che si possa pensare che io ne voglia approfittare, ma chi mi conosce lo sa che non chiederei se non avessi davvero bisogno”, scrive Loi. “Ultimamente non mi faccio mancare nulla, infatti è subentrata un’ulteriore problematica: vi ricordate la macchina attrezzata che ho acquistato proprio grazie a tanti di voi e che anche adesso (ultimamente sempre meno spesso perché appunto sono sempre con l’acqua alla gola con i soldi) mi permette di uscire di casa? Ecco, la marmitta mi sta per abbandonare e io senza quella sono costretto dentro casa. Con la pensione di invalidità e la reversibilità che prendo oggi potrei vivere in modo più tranquillo e sostenere anche questo genere di spese, se non fosse che con i debiti accumulati diventa un cane che si morde la coda e non riesco ad uscire da questa spirale. A parte le cose buone che può preparare mia sorella da mangiare e qualche bicchiere di vino (che mi fa sempre piacere condividere con voi, come fossimo una famiglia), sono sempre costretto a tante rinunce per via delle cose da pagare accumulate.” Per questo ha deciso di aprire una raccolta fondi: “Quindi eccomi qui a chiedere un aiuto o anche solo una condivisione. Metto una cifra approssimativa che ho pensato possa aiutarmi, ma ogni euro è importante! Vi ringrazio di cuore e di gambe!”.

Per donare, qui il link: https://gofund.me/1e9d2c2c?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR4yj3GgvpDgSMBP2a7-fYUQl_LA1L_tIQSHxpk0DeROwA120Up4x47LEiUMZQ_aem_u7y9PpZSthqlFpW8jpcIlQ