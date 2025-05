Cagliari, morta la volontaria che si occupava di decine di 4 zampe sfortunati, l’appello della figlia: “Chiedo aiuto a chiunque possa adottare anche solo uno di questi gatti”. Isabella Scano è andata via il 30 aprile, commoventi le parole della figlia Francesca che su Facebook ha scritto: “Un appello dal cuore, per onorare l’amore di mia mamma. Come molti di voi sanno, la mia mamma, Isabella Scano, era una donna meravigliosa, dal cuore grande, che ha dedicato gran parte della sua vita a salvare animali in difficoltà. Ha dato casa, cure e amore a tantissimi gatti e cani randagi, trasformando il poco che aveva in tanto per chi non aveva nulla.

Ogni domenica andava al mercatino di Piazza Giovanni, non per sé, ma per loro: per raccogliere qualche soldo e poterli accudire dignitosamente.

Purtroppo, pochi giorni fa, la mia mamma ci ha lasciati. E adesso mi trovo davanti a un compito che spezza il cuore: nella sua casa, che dovrò presto svuotare, ci sono ancora 21 gatti che lei amava profondamente e che ora hanno bisogno urgente di trovare una nuova famiglia. Io vivo in un piccolo appartamento, con il mio compagno, una bimba di 5 anni e un cane grande. Non ho lo spazio, né le forze fisiche, emotive ed economiche per occuparmi di tutti loro. Ma non voglio, e non posso, darli via al primo che capita. Mamma non lo avrebbe mai fatto, e io sento il peso di questo compito più grande di me.

Chiedo aiuto a chiunque possa:

Adottare anche solo uno di questi gatti; Condividere questo appello;

Mettermi in contatto con persone o associazioni affidabili”.

Ogni gatto ha una sua storia, sono “abituati alla casa e al giardino, alcuni giovani, altri anziani”.

“Aiutatemi a trovare per ognuno di loro un nuovo inizio, una casa, una carezza. Facciamolo insieme, per onorare ciò che mia mamma ha costruito con amore e sacrificio”.