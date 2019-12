Dimissioni a Natale, il ministro Fioramonti lascia il governo: pochi fondi per la scuola, è rottura

Dimissioni a Natale, il ministro Lorenzo Fioramonti lascia il governo: pochi fondi per la scuola, è rottura. Il ministro getta la spugna. Secondo Corriere.it è arrivata la lettera di dimissioni del ministro Fioramonti al premier Conte: clamoroso addio al governo al veleno proprio il giorno di Natale. L’esponente del M5S è ormai in aperto contrasto anche col suo stesso Movimento. Alla base della decisione- clamorosa soprattutto per la tempistica natalizia- il mancato riconoscimento alla Pubblica Istruzione dei circa tre miliardi di euro che chiedeva per rilanciare la scuola in Italia. Soldi che secondo il ministro sarebbero dovuti arrivare anche con l’aumento dell’Iva. Fioramonti si dimette dal governo due giorni dopo il via libera alla manovra finanziaria in Parlamento.