“Devoto marito, padre amorevole e nonno affettuoso, uomo di fede fino all’ultimo respiro.
Anche in quest’ora di sofferenza, ci conforta il ricordo del tuo sorriso e della tua gioia di vivere, la cui memoria resterà perpetua nei cuori di quanti ti hanno conosciuto e amato.”
Con il cuore affranto, la moglie, Angela Fadda, annuncia la scomparsa dell’amato
Augusto Maccioni
Si uniscono al doloroso annuncio le figlie Carmen con Giulio, Maria Paola con Keiske, insieme agli amati nipoti Raffaele, Gabriele, Francesca, Noemi e Emily.
Il funerale avrà luogo lunedì 3 novembre alle ore 15 nella Parrocchia di Nostra Signora del Rosario, via Chiesa 10, Domus de Maria.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682