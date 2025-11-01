“Devoto marito, padre amorevole e nonno affettuoso, uomo di fede fino all’ultimo respiro.

Anche in quest’ora di sofferenza, ci conforta il ricordo del tuo sorriso e della tua gioia di vivere, la cui memoria resterà perpetua nei cuori di quanti ti hanno conosciuto e amato.”

Con il cuore affranto, la moglie, Angela Fadda, annuncia la scomparsa dell’amato

Augusto Maccioni

Si uniscono al doloroso annuncio le figlie Carmen con Giulio, Maria Pa ola con Keiske, insieme a gli amati nipoti Raffaele, Gabriele, Francesca, Noemi e Emily.