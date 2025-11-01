E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Angelina Pittorru
Ne danno il triste annuncio i fratelli Francesco con Anna, Antonio con Paola ed i familiari tutti.
Si ringrazia tutto il personale medico e paramedico della Rsa Villa degli Ulivi per le amorevoli cure prestate.
I funerali avranno luogo lunedì 3 c.m. alle ore 15.30
nella Parrocchia di Santa Giusta in Calangianus.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682