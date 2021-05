Denise Pipitone, la mamma Piera su Fb: “Qualcuno sa dov’è la bambina, ora diteci la verità”

Denise Pipitone, la mamma Piera su Fb: “Qualcuno sa dov’è la bambina, diteci la verità”. Spunta una lettera anonima inviata al legale della famiglia, l’avvocato Giacomo Frazzitta, contenenti elementi nuovi “che non erano conosciuti dai media e che sono stati in parte riscontrati”. L’avvocato Frazzitta mercoledì scorso, nel corso di Chi l’ha visto?, ha chiesto all’anonimo di fare un passo ulteriore: “Gli chiedo di mettersi in contatto con me assicurando la massima riservatezza”, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale. E la mamma di Denise, Piera Maggio, sui social lancia un nuovo chiaro appello: “Chiedo all’autore della lettera anonima di farsi sentire, nei modi che ritenga opportuno. Faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo noi, è l’Italia intera che lo chiede”.