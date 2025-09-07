“In merito al sinistro avvenuto a Cagliari, si precisa che le prime informazioni diffuse hanno riportato una ricostruzione non corretta della dinamica.

Dalle verifiche successive, anche tramite acquisizione dei filmati delle telecamere, è emerso che alla guida del veicolo vi era un uomo, risultato intestatario del contratto di noleggio. Lo stesso si è allontanato dal luogo dell’incidente subito dopo l’impatto. La giovane passeggera, presente a bordo, ha dichiarato in un primo momento di essere stata lei alla guida, circostanza che ha determinato l’equivoco iniziale.

Alla luce di quanto accertato, si precisa pertanto che non si trattava di un soggetto privo di patente e che la notizia circolata in precedenza non corrisponde ai fatti documentati”.