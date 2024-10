Decimpotzu, la disperazione di Cristy Podda: “Noi qui, con i campi totalmente allagati in vista dei raccolti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Decimopurtzu dopo il nubifragio di ieri notte le campagne sono diventate un lago, come fosse una immensa risaia. A Casteddu Online la disperazione di Cristy Podda, giovane ragazza che possiede dei campi a Decimoputzu: “Vorrei informarvi che anche a Decimoputzu ha fatto una strage. Molte aziende agricole hanno subito danni ingenti. Aziende che erano prossime al raccolto come la mia, proprio nella stagione più delicata”. E i residenti fanno la conta dei danni, in una situazione di piena emergenza: bisognerà attendere che l’acqua si ritiri per capire davvero se il raccolto è compromesso. Coldiretti sta monitorando gli allagamenti dei campi in tutta la Sardegna e ci sono state enormi conseguenze sia nel Sud Sardegna che nell’Oristanese.