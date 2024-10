Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, crolla un albero in piazza d’Esquivel: “MI ha sfiorato, sono salvo per miracolo”. Momenti di grande paura a Cagliari, ancora crolli di alberi. Il racconto del nostro lettore Luca: “Un albero è caduto ora ho chiamato e nessuno ancora è intervenuto. S trova in piazza de Esquivel a Cagliari, stavo passando e per miracolo non sono stato investito dal grosso ramo che si è staccato, mentre un altro sta per cadere in strada”. Si raccomanda la massima attenzione nel capoluogo sardo dove è in vigore una nuova allerta arancione sino alle 18 di lunedì, sono possibili altri forti temporali e intense piogge secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile”.