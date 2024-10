Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sos al Policlinico, Aou nel caos: “Via tutti i dirigenti, i reparti dei pazienti sono davvero al collasso”. La denuncia di Gianfranco Angioni ,referente regionale USB Sanità_ “L’ AOU di Cagliari in ostaggio di una Direzione Generale completamente inadeguata che va immediatamente rimossa. Carichi di lavoro disumani e reparti di degenza sull’orlo del baratro. Servono immediate assunzioni e stabilizzazioni. Oramai è assodato, da parte della Direzione Generale non c’è nessuna volontà a riallinearsi a un percorso che possa sanare la gravissima situazione organizzativa e gestionale. All’interno dei reparti di degenza mancano decine di infermieri e quelli che rimangono in trincea, vivono sulla loro pelle l’indifferenza di una classe dirigente completamente inadeguata. A pagarne le spese oltre ai lavoratori sono gli ammalati.”; Gianfranco Angiuoni non cista, annuncia scioperi e battaglia: “Mentre si vive una situazione tragica per la carenza di queste figure fondamentali per la responsabilità assistenziale, nasce il paradosso: da parte della direzione delle professioni sanitarie, implicitamente supportata dai vari livelli dell’amministrazione, si continua a portare avanti lo status quo del problema, considerato che decine di infermieri vengono impiegati ad assolvere a compiti di coordinamento, pur avendo contezza che tali incarichi, notoriamente illegittimi, non vengono retribuiti e riconosciuti dall’amministrazione. Oltre il danno anche la beffa per le persone incaricate. Come se non fosse sufficiente tutto ciò, con il roboante silenzio dei sindacati complici, le selezioni rimangono in stallo, si continua invece a retribuire incarichi scaduti e ad individuare infermieri che assolvono a compiti di coordinamento addirittura nel reparto di medicina generale, parrebbe ci siano due nuovi infermieri incaricati. Tuona Angioni: “Come se non bastassero le enormi difficoltà organizzative che oramai coinvolgono tutti i reparti, alcuni di questi vivono maggiormente la drammatica situazione e la totale indifferenza, come è esempio il reparto di reumatologia e gastroenterologia completamente sottodimensionato del personale infermieristico, che, pur avendo a carico pazienti che necessitano di un alta intensità assistenziale, viene lasciato da parte della dirigenza in balia degli eventi”. La richiesta del sindacalista Angioni è chiara: “Servono immediatamente assunzioni e le stabilizzazioni degli OSS”. USB Sanità ritiene ormai non ci siamo più i margini per poter continuare a dialogare con una Dirigenza che per noi va immediatamente rimossa. Tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo merita altro, non sicuramente questa inadeguatezza e superficialità a discapito non solo del personale ma anche degli ammalati. Anche per questi motivi USB Pubblico Impiego il 31 di Ottobre ha proclamato lo Sciopero Generale”, conclude il sindacalista Gianfranco Angioni.