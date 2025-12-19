Un giovane sardo si è spento improvvisamente lontano dalla sua terra, in Svizzera. Daniele Mostallino lascia le sorelle e gli altri familiari in un grande dolore, legati da un amore che nemmeno la distanza ha potuto scalfire.

“Lontano dalla tua terra, per sempre nel nostro cuore”, scrivono commossi i familiari.

“Dani,

la vita non è stata semplice per te, e non lo è stata neppure per noi, perché eri lontano dalla tua terra.

Anche se, attraverso un messaggio o una telefonata, il contatto era quotidiano, non era mai come averti qui, vicino a noi.

La distanza non ha però spento l’amore, anzi lo ha reso più forte: ti abbiamo amato con tutto il nostro cuore, e lì resterai per sempre.

Preghiamo che il Signore misericordioso ti abbia accolto tra le Sue braccia amorevoli, donandoti quella pace che in questa vita hai spesso cercato con coraggio e dignità.

E ora, Dani, come amavi dire tu: “SORRI CARA”.

Noi ti rispondiamo con le lacrime agli occhi e il cuore pieno d’amore:

“ADDIO FRADI CARU”.

Le tue amate sorelle e i familiari tutti ti affidano a Dio.

Riposa in pace nell’amore del Signore, riunito a mamma, babbo e ai tuoi amati fratelli Pietro ed Elio, in quella casa eterna dove non esistono più lontananze.

La famiglia ci tiene a ricordare tutti coloro che hanno desiderato far sentire loro affetto e vicinanza: “Con profonda e sentita gratitudine, i familiari desiderano ringraziare tutti coloro che, con un messaggio, una telefonata o con la loro presenza, hanno condiviso il dolore per la sua improvvisa scomparsa.

Il vostro affetto è stato per noi un grande conforto in un momento di immenso sconforto.

Daniele ci ha lasciati senza poter dare un ultimo saluto alle persone che amava, rendendo ancora più profondo il vuoto che ha lasciato.

I familiari del caro Daniele Mostallino informano che il funerale sarà celebrato sabato 20 dicembre alle ore 15.00, presso la cappella del cimitero di Decimoputzu intitolata a Padre Pio, e invitano quanti vorranno unirsi alle loro preghiere.

Grazie di cuore a tutti.

Toccanti le parole di Dj Nero, che i familiari hanno tenuto a condividere:

“Ciao Dani,

voglio ricordarti con la musica metal che ti piaceva tanto.

Sono certo che starai salendo alle porte del Paradiso con “The Memory Remains” dei Metallica a tutto volume, come solo tu sapevi fare.

Ciao grande.”