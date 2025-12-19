C’è traffico, tanto, già dal mattino: auto incolonnate, clacson impazziti, file interminabili. La corsa agli ultimi regali di Natale e i cantieri infiniti bloccano la città mettendo a dura prova la pazienza dei cagliaritani, costretti a slalom interminabili già dalla mattina. Anche se poi è di sera che la situazione si fa proibitiva: tempi infiniti per percorrere piccoli tratti, restringimenti di carreggiate e disagi continui.

Anche solo superare un semaforo diventa una missione: fra le zone più congestionate, piazza Giovanni e via Alghero angolo con via Sonnino, ma anche via Bacaredda e Sant’Alenixedda per finire a tutta la zona porto, via Roma compresa.

Nel weekend che ormai è alle porte la situazione ovviamente si complicherà ulteriormente: un super afflusso è previsto ai mercatini di Natale in piazza Yenne e in corso Vittorio Emanuele, richiamo irresistibile per chi ama l’atmosfera natalizia, tantissima gente dai paesi dell’hinterland con il solito problema dei parcheggi, decisamente insufficienti a coprire tutte le richieste.