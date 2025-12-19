È entrato in casa nonostante il divieto e ha fatto scattare l’allarme: un 28enne di Pabillonis è stato arrestato nella notte dai carabinieri dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112. L’intervento è scattato poco dopo le 22, quando una segnalazione ha indicato la presenza dell’ex convivente all’interno dell’abitazione familiare, nel centro del paese. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pabillonis, affiancati dai colleghi di Gonnosfanadiga. I militari hanno accertato che l’uomo, operaio residente in paese e già noto alle forze dell’ordine, era entrato in casa violando i provvedimenti che gli imponevano di stare lontano dall’abitazione e di non avvicinarsi alla persona offesa. Misure che erano state disposte dall’autorità giudiziaria lo scorso agosto. La situazione è stata riportata rapidamente sotto controllo e non si sono registrate conseguenze per le persone coinvolte. Al termine degli accertamenti, il 28enne è stato arrestato e accompagnato in caserma. Dopo le formalità, è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata.