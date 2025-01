I Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno tratto in arresto un 30enne del posto, operaio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre una 24enne disoccupata è stata deferita in stato di libertà per concorso nel medesimo reato. L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare 49 grammi di hashish suddivisi in più confezioni, 3,7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 920 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione è il risultato di un’attività di controllo e osservazione sviluppata dai Carabinieri della locale Stazione nelle ultime settimane. Alcune segnalazioni raccolte in paese avevano acceso i riflettori su un’abitazione dove si registravano movimenti insoliti: visite frequenti, incontri fugaci sul marciapiede e un via vai di persone, alcune delle quali già note per episodi legati al consumo di sostanze stupefacenti.

I militari hanno avviato un’attività di monitoraggio, alternando pattugliamenti e appostamenti discreti per verificare la fondatezza delle segnalazioni. L’analisi del contesto ha permesso di individuare dinamiche compatibili con lo spaccio, portando alla decisione di procedere con una perquisizione domiciliare. All’arrivo dei Carabinieri, i due giovani non hanno mostrato segni di nervosismo, probabilmente fiduciosi del nascondiglio scelto per lo stupefacente, ma la professionalità dei militari ha consentito di trovare dei riscontri concreti: la droga era occultata all’interno del camino, in un vano ricavato tra la legna. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e debitamente custoditi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi presso il Tribunale di Cagliari.