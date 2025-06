Decine di ricorsi incrociati nelle diverse sedi competenti per allungare il brodo e scongiurare le elezioni anticipate: tribunale civile, cassazione, tar, corte costituzionale. La strategia dei 5 stelle capitanati dalla presidente nuorese Alessandra Todde è chiara: affidarsi ai tempi biblici della giustizia italiana per portarsi a casa l’intera legislatura, o quasi. Ma il consiglio non è da meno: consiglieri regionali eletti per puro miracolo o per irripetibili congiunzioni astrali, anche di minoranza e dunque di centrodestra, di lasciare la poltrona del consiglio regionale non ne vogliono proprio sapere: stipendi stellari per 15 ore al mese, si avete letto bene, 15 ore al mese (è la media che si ricava dalle presenze in commissione e aula dal sito del consiglio) non capitano certo tutti i giorni. Dunque, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ogni volta che Todde e i suoi presentano un ricorso, pure il centrodestra tira un sospiro di sollievo. Del resto, la questione decadenza è l’unico collante che resta fra 5 stelle e pd, ormai in totale conflitto e a rapporti zero, nella replica infinita dello schema nazionale gestito da Conte con gli alleati.