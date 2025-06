Nuovo sopralluogo dei Ris villetta della famiglia Poggi, dove il 13 agosto 2007 fu trovato il corpo senza vita della figlia Chiara, uccisa a soli 26 anni.

Secondo quanto riferito dal tg1 i carabinieri del reparto scientifico sono nell’abitazione della famiglia Poggi con laser, scanner e droni.

Presente anche Angela Taccia, legale e amica del nuovo indagato Andrea Sempio. L’obiettivo e la speranza è che questi nuovi e avanzatissimi rilievi possano fugare dubbi e chiarire alcuni punti ritenuti ancora non chiari sulla dinamica del delitto della giovane. I Ris avranno infatti come una nuova fotografia della scena del crimine, concretandosi soprattutto sulle eventuali tracce di sangue non ancora rilevate ma anche quelle già esaminate precedentemente.