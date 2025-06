“Non possiamo più accettare le gravi condizioni di degrado e insicurezza che affliggono l’area verde di via Talete, proprio di fronte ai presidi scolastici. È una situazione che denunciamo da tempo e che impone azioni immediate e concrete da parte dell’Amministrazione comunale”. Questo il commento dei Consiglieri comunali promotori di un’interrogazione urgente presentata al Sindaco e alla Giunta di Cagliari.

L’iniziativa nasce dalla pressante richiesta di genitori e insegnanti, esasperati dalla situazione. Nell’area verde sita davanti all’ingresso dei presidi scolastici si riscontra una generale situazione di insicurezza e sporcizia di tutta l’area, con segnalazioni del ritrovamento di siringhe. La condizione di degrado si estende anche all’interno del cortile dei due plessi scolastici.

L’area verde è resa degradata anche dalle deiezioni degli animali nello stesso luogo in cui giocano i bambini. I giochi per bambini e gli arredi esistenti risultano inadeguati e spesso danneggiati, una condizione che evidenzia la mancanza di un reale controllo e dell’assenza di un presidio di sicurezza capace di prevenire i fenomeni di degrado e inciviltà.

“Il perdurare di tale situazione pregiudica in modo intollerabile la vivibilità del luogo e la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie”, affermano i Consiglieri firmatari. “Consideriamo le scuole presidi fondamentali per la comunità, ma l’attuale stato dell’area circostante le rende vulnerabili anziché valorizzarle. È ora che l’Amministrazione riconosca questo fallimento e agisca.” I plessi scolastici sono infatti dei presidi educativi e culturali che, se valorizzati e riconosciuti, potrebbero essere le realtà su cui investire per giungere a una situazione strutturale di decoro e sicurezza.

Per questo motivo, l’interrogazione pone domande dirette al Sindaco e alla Giunta, chiedendo conto della loro programmazione e intenzione: Quali siano le azioni immediate e urgenti per la riqualificazione dell’area verde sita davanti all’ingresso dei presidi scolastici di via Talete; Quali siano le azioni e le risorse dell’Amministrazione per ripristinare e potenziare i giochi e gli arredi nell’area interessata dall’interrogazione; Quali siano le azioni urgenti programmate per contrastare i fenomeni di degrado e inciviltà e restituire ai bambini e alle loro famiglie un’area verde accogliente e sicura;

Quali siano le azioni per coinvolgere i presidi scolastici in progetti condivisi affinché l’area verde possa diventare un luogo sicuro e presidiato a disposizione della scuola e della cittadinanza.

“Attendiamo risposte rapide e, soprattutto, interventi concreti: è inaccettabile debbano frequentare un’area insicura e degradata a causa dell’inerzia amministrativa. Chiediamo che si agisca ora per ripristinare decoro, sicurezza e dignità in via Talete” conclude Roberto Mura, Alleanza Sardegna.