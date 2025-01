Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Fausto Piga attacca duramente l’intervento del leader dei 5 stelle Giuseppe Conte, sottolineandone il duro attacco nei confronti dei giudici e l’effetto boomerang nei confronti della presidente della Regione.

“In situazioni serie, complicate, incerte come queste occorre essere lucidi e ponderare bene le parole se si vuole aiutare una persona in difficoltà invece Conte ha deciso di gettare benzina sul fuoco, evidentemente vuole abbandonare Todde al suo destino.

Le dichiarazioni di Conte sono sconcertanti, attaccare i magistrati della Corte d’Appello è di una gravità inaudita, inoltre non ha dispensato buoni consigli alla Todde, anzi sembra il modo per continuare a complicare una situazione già difficile.

A questo punto mi viene il dubbio che Conte stia pensando a salvare se stesso dal pasticcio sardo grillino e lasciare in solitudine la Todde. Nel campo largo sardo è già iniziato il si salva chi può”, conclude Piga.