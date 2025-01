È stato firmato oggi, a palazzo Baccaredda, il protocollo di intesa tra il Comune di Cagliari e il Comando provinciale della Guardia di Finanza per la collaborazione e lo scambio di informazioni relative al mancato pagamento dei tributi locali. L’obbiettivo dell’accordo è il progressivo rafforzamento dell’equità fiscale, così da poter garantire risorse adeguate per incrementare il benessere della comunità.

Il protocollo rappresenta un passo avanti nella lotta all’evasione fiscale e alle irregolarità che, negli ultimi anni, hanno causato significative perdite per le casse comunali. Grazie a questa collaborazione, la Guardia di Finanza metterà a disposizione del Comune strumenti e competenze avanzate per individuare le situazioni di mancato pagamento della tassa sui rifiuti, garantendo che ogni cittadino contribuisca in modo equo al finanziamento dei servizi pubblici.

Presenti all’evento, oltre al primo cittadino Massimo Zedda, il Colonnello Falchetti, l’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi. A sottolineare l’importanza di questa collaborazione è stata proprio l’assessora Marassi: “Affinché possa essere promossa una cultura della legalità fiscale e garantire una gestione più efficiente delle risorse comunali”. “Protocollo che rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità fiscale nella nostra città” ha dichiarato Massimo Zedda, facendo presente che le risorse recuperate saranno di fondamentale importanza per migliorare i servizi pubblici locali come la raccolta di rifiuti e progetti di sostenibilità ambientale. Il Colonnello Falchetti ha invece appellato tale cooperazione come “Determinante per contrastare in maniera efficace l’evasione fiscale”.

L’accordo mira inoltre al potenziamento delle attività di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti, promuovendo un sistema fiscale più trasparente e giusto. Il Comune di Cagliari ha ribadito il suo impegno a promuovere un’amministrazione sempre più trasparente che ha come scopo principale la tutela dei diritti dei cittadini.