Monserrato – Stop alle corse sfrenate in città, arriva l’occhio elettronico della velocità: “Al fine di prevenire sinistri stradali e garantire il rispetto dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale” il Corpo di Polizia Locale si affida al Telelaser Tru Cam.

Date da segnare e tenere ben a mente quelle che, dal 21 al 31 gennaio, sono state inserite nel calendario della polizia locale. Un unico obiettivo, ossia contrastare chi commette infrazioni, in particolar modo quelle che interessano chi non ha freni sull’acceleratore: l’occhio elettronico mobile rileverà le infrazioni in tempo reale. Ecco dove e quando, il seguente calendario “potrà essere oggetto di variazioni in relazione a sopravvenute ed imprevedibili esigenze di servizio”:

21.01.2025 , 08-13, Via Riu Mortu.

23.01.2025 , 15-20, Via Caracalla.

25.01.2025 , 15-20, Via Riu Mortu.

28.01.2025 , 08-13, Via Rin Mortu.

30.01.2025 , 15-20, Via dell’Argine.

31.01.2025 , 08-13, Via Riu Mortu comunica il Comandante Mauro Soru.