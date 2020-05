Daniela Floris, una rarissima cardiopatia e la forza ritrovata: “Grazie all’amore per il mio cane Shonny”

Lei si chiama Daniela Floris, affetta da una rarissima cardiopatia (Sindrome di Bland White Garland) ha deciso di raccontarsi in un libro, scritto e prodotto da lei stessa, mettendo nero su bianco la sofferenza ma anche la forza ritrovata grazie all’amore per il suo cane.

“SHONNY & ME” questo è il titolo della sua autobiografia, “un inno alla vita” come l’hanno definito in tanti dopo averlo letto.

“Se dovessi rinascere vorrei essere esattamente come sono in questa vita” dice Daniela, 39enne di Iglesias ma residente a Portoscuso da tanti anni ha riordinato così la sua vita nel libro che ha dedicato al suo amato Shonny, “Dev’essere un aiuto per chi sta male però vorrei che passasse anche un altro messaggio: spero che chiunque legga il mio libro, abbia poi il desiderio di andare in canile o raccogliere dalla strada il primo cagnolino che incontrerà, gli riempirà sicuramente il cuore!”

Daniela, inoltre, ha deciso di regalare 100 copie del suo libro ai bambini cardiopartici del reparto di Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Brotzu, iniziativa sposata dal Primario Roberto Tumbarello e resa possibile grazie alla donazioni della raccolta fondi presente su Facebook al seguente https://www.facebook.com/donate/2495097383933277/