Capoterra, il sindaco annuncia: “Da lunedì potrete andare a correre e passeggiare in spiaggia o alla Comunità Montana”. Un capoterrese doc sa cosa significa: riappropriarsi di spazi storici per la comunità, potere andare a passeggiare a Maddalena Spiaggia o a correre nel verde di Is Olias. Con una sola raccomandazione, avanzata dal sindaco Francesco Dessì: “Si raccomanda di mantenere il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e di evitare gli assembramenti”. Ma da lunedì 4 maggio è la fine del lockdown totale del Coronavirus, a Capoterra come in tutta la Sardegna.