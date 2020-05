Cagliari, tre donne cantano in coro davanti alla mamma a Villa Fiorita: “T’amo…t’amo…” (VIDEO)

Cagliari, tre donne cantano in coro davanti alla mamma a Villa Fiorita: “T’amo…t’amo…”. Una scena curiosa e struggente nel primo maggio: la mamma sta dentro la casa di riposo in centro a Cagliari, la figlia con due donne cantano “No poto rephosare” per dirle a distanza che la amano da morire, non potendo abbracciarla a causa dei divieti del Coronavirus. La mamma commossa dietro il cancello. Una nostra lettrice dal balcone ha ripreso il video: “Stamattina incuriosita da queste voci ho trovato loro tre che cantavano e la mamma di una o forse di tutte e tre oltre il cancello ad ascoltarle! A Cagliari, cantano per la mamma”, il bellissimo pensiero di Sara Spiga.