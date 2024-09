Dalle minacce agli stranieri al fallito attentato alla mensa Caritas, la folle vita del 18enne neonazista arrestato a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Violento sin da quando era ancora minorenne, tra minacce con coltelli a compagni di scuola che avevano avuto la “colpa” di rimproverarlo perchè inneggiava sempre a Hitler sino all’escalation degli ultimi tempi. Per scalare posizioni e avere maggiori riconoscimenti da un gruppo neonazista e filorusso molto attivo su Telegram a livello internazionale, un 18enne di Cagliari aveva addirittura pianificato, per la cena di Capodanno, di compiere un attentato alla mensa Caritas. In uno zaino aveva vari botti e fuochi artificiali ed è stato bloccato dagli agenti prima ancora che potesse raggiungere la zona. Questo perchè le sue azioni erano seguite 24 ore su 24 . Il giovane era già da tempo membro del gruppo Telegram Aast e di un’organizzazione che punta a compiere atti violenti e terroristici, The Base. A spiegare nel dettaglio il lungo periodo di indagini che hanno portato agli arresti domiciliari del giovane sono stati, in conferenza stampa, il questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro, il dirigente Digos Antonio Nicolli.