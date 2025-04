Tragedia sfiorata a Noceto, in provincia di Parma. Una mamma di 37enne ha lasciato sola in auto la sua bambina di 2 anni per sbrigare delle commissioni. Un passante ha allertato subito i carabinieri, che hanno trovato la piccola rossa in viso e non rispondeva. La temperatura della vettura era infatti alta, 26 gradi, e la bimba portava vestiti pesanti.

A quel punto un carabiniere ha rotto il finestrino posteriore laterale del bagagliaio e ha aperto una portiera per farla uscire. Dopo aver soccorso la piccola, fortunatamente solo accaldata, la madre è stata rintracciata in un negozio. La 37 enne è stata multata perché il sedile per la bimba era privo del dispositivo anti-abbandono obbligatorio e denunciata per abbandono di minore.