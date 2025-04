Sangue freddo e prontezza in un bimbo di soli 11 anni, che sotto la guida dei soccorritori ha salvato la nonna da un attacco epilettico. È successo venerdì nel giardino della loro casa di Arezzo. Nonna e nipote, come raccontato dai genitori, si trovavano soli in casa quando la donna si è sentita male. Il ragazzino, senza alcuna remora o paura, ha chiamato immediatamente il 112, mettendosi in contatto con i soccorritori.

“Dalla centrale gli hanno suggerito quello che doveva fare. Gli hanno detto di mettere la nonna nella posizione giusta, su un fianco, lo hanno invitato a coprirla con una coperta, tutta la prassi del primo soccorso” ha raccontato il padre al Corriere Fiorentino.

Il bimbo è stato bravissimo, talmente bravo che nonostante l’intervento di una passante, i sanitari hanno preferito parlare con lui perché “più collaborativo”, visto io panico mostrato dalla donna. L’amata nonna è stata poi trasportata in ospedale per ricevere tutte le cure del caso: sta bene ed è già ritornata a casa.