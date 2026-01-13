Era già difficile prima, ora parcheggiare in zona ex mercato di San Benedetto è un’utopia. Guardate le foto: l’intera area recintata è stata svuotata dalle auto, per un anno intero sarà completamente vietato parcheggiare in ogni ora del giorno e della notte, i negozi rischiano di rimanere vuoti perché si sa, ai cagliaritani piace muoversi in auto, parcheggiare a portata di negozio, fare acquisti e andarsene comodamente a bordo della propria auto. D’ora in poi e per un tempo infinito, 12 mesi interi e persino prorogabili, la zona sarà frequentata solo da chi abita nelle vie limitrofe e poco più: i commercianti sono preoccupati, temono che la gente preoccupata dalla difficoltà di parcheggio viri su altre scelte, in altre zone e soprattutto nei centri commerciali.

E così, anche i negozi vi dia Tiziano, Cocco Ortu e Pacinotti rischiano l’abbandono, e la zona rischia di diventare un deserto di ricordi esattamente come via Garibaldi e via Manno, come abbiamo documentato con i nostri video che hanno acceso un dibattito su responsabilità e possibili rimedi.

Per la zone dell’ex mercato c’è una qualche soluzione possibile? Finora l’amministrazione ha reso noto i divieti e le restrizioni, niente di più: ma i residenti e soprattutto i commercianti vogliono risposte concrete.