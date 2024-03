Da una banale influenza alla polmonite, 44enne di Capoterra muore dopo due mesi all’ospedale: addio a Cinzia Puliga

Se n’è andata in due mesi, passando da una banale influenza a una più grave polmonite con altre complicazioni che, alla fine, non le hanno lasciato scampo: Cinzia Puliga, 44 anni, di Capoterra, se n’è andata in un letto dell’ospedale di Sassari. Maestra in un asilo privato per tantissimo tempo, negli ultimi otto anni aveva deciso di cambiare vita, dedicandosi totalmente al suo unico figlio, autistico. In paese, a partire dal marito Michele Mascia, in tanti hanno sperato sino all’ultimo di poterla rivedere e riabbracciare. Ma il destino ha voluto altro. Il funerale è già stato fissato, domani pomeriggio, giovedì 21 marzo, alle 15:30 nella chiesa di San Francesco. Viveva in via Satta, in una zona centrale di Capoterra, “maestra Cinzia”, così ancora tanti la chiamano, scrivendo messaggi di condoglianze, sui social. A raccontare il breve ma duro calvario è il marito: “Prima era stata ricoverata al Brotzu, dopo pochi giorni era stata trasferita al Santissima Trinità. Poi ci sono state delle complicazioni e l’hanno portata all’ospedale di Sassari, dove purtroppo ha avuto un’ischemia cerebrale ed è morta”. È distrutto dal dolore, papà Michele, impiegato nel settore privato.

Ha anche voluto avvisare tutti con un post sul profilo Facebook condiviso con la moglie: “Mi mancherà svegliarmi la mattina senza te, mi mancherà ascoltare la tua voce, i tuoi sorrisi, la tua positività, mi mancherà tutto di te che sei il più grande amore della mia vita. Solo i nostri corpi si separeranno, le nostre anime saranno per sempre e oltre una cosa sola, ti amo infinitamente amore mio”. E, poi, la promessa: “Continuerò a occuparmi, come ho sempre fatto, del nostro bambino, proteggendolo e seguendolo in tutto. La mia Cinzia mi ha sempre tenuto la mano, dicendomi che ero il suo astuccio. Ringrazio tutti, indistintamente, per il grosso affetto che mi stanno dimostrando in questi momenti difficilissimi”. E c’è anche il cordoglio pubblico del primo cittadino di Capoterra, Beniamino Garau: “ Per ogni concittadino che ci lascia si prova dispiacere e commozione. Ancor di più quando a lasciarci e a lasciare la sua famiglia è una giovane donna. Cinzia Puliga, 44 anni, stimata da tantissimi, lascia il marito e il loro unico figlio amatissimo e speciale. Vi giunga tutto il mio affetto in questa triste giornata e per i giorni a venire”.