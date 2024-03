Cagliari, lite per il conto non pagato nell’all you can eat cinese: spintoni e feriti all’Hasu di viale Diaz

Una lite per un conto non pagato è degenerata al ristorante internazionale Hasu, in viale Diaz a Cagliari. Due uomini, entrambi sardi, dopo aver mangiato si sono diretti verso l’uscita del locale, senza saldare il conto. Una mossa che non sarebbe sfuggita a chi era presente alla cassa e agli altri lavoratori del locale cinese: a quel punto è scoppiato un parapiglia, con accuse reciproche. Qualcuno ha chiamato il 113 e sul posto sono arrivate cinque auto della polizia per cercare di calmare gli animi. Uno dei clienti, titolare di un furgone, è risalito a bordo e, nel fare manovra, ha schiacciato con una ruota il piede a un cameriere. Un altro cameriere sarebbe rimasto leggermente ferito, in seguito a spintoni e qualche colpo proibito, all’altezza del labbro.

Gli agenti hanno identificato i presenti e portato in questura i due clienti e un’altra persona. Nessun fermo e nessun arresto: gestori del locale e clienti decideranno, eventualmente, se sporgere denuncia.