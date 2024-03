Nuova rotonda e fermata della metro all’Ossigeno, un mese di lavori a Cagliari tra doppi sensi e zone 30

Una nuova rotatoria tra il viale Bonaria e il viale Cimitero e la fermata della metro davanti ai campi dell’Ossigeno. Sono solo due tra i tanti lavori che interesseranno, almeno sino al prossimo 25 aprile, alcune tra le strade più trafficate di Cagliari. Il cantiere è quello della metropolitana, che dovrà collegare piazza Matteotti con piazza Repubblica. La rotonda, però, “è un intervento richiesto a suo tempo dal Comune in ambito conferenza di servizi per la realizzazione della metro”, precisa il direttore centrale dell’Arst, Carlo Poledrini. I lavori “lumaca”, insomma, vanno avanti, e bisognerà stare molto attenti a seguire le regole, tra doppi sensi e sensi di marcia vietati, e zone dove sarà obbligatorio andare al massimo a 30 chilometri orari, per non restare imbottigliati nel traffico che potrebbe crearsi per l’ennesimo cantiere in città. Ecco tutte le regole da seguire per evitare qualunque tipo di problema alla guida.

Nell’intersezione viale Cimitero-viale Bonaria

istituzione della circolazione regolata a rotatoria secondo il senso di percorrenza antiorario con obbligo, per i veicoli provenienti dalle vie intersecanti, di dare la precedenza ai veicoli che circolano all’interno dell’intersezione

spegnimento dell’impianto semaforico

Nel viale Cimitero, semicarreggiata lato Rai, tratto compreso tra la via Goceano e il viale Bonaria

istituzione del doppio senso di circolazione

revoca della corsia riservata al TPL che sarà destinata alla normale percorrenza delle categorie di traffico ammesse

istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora

Nel viale Cimitero, semicarreggiata lato Rai, tratto compreso tra fabbricato RAI e isola spartitraffico

istituzione della corsia riservata al trasporto pubblico locale (tpl)

Nel viale Cimitero, semicarreggiata lato Cimitero Monumentale

chiusura all’intersezione con l’ingresso al centro sportivo Giuseppe Belly (campi dell’Ossigeno)

istituzione del divieto di circolazione veicolare eccetto ai veicoli per accedere all’interno del centro sportivo Giuseppe Belly (campi dell’Ossigeno)

istituzione del doppio senso di circolazione

istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora

Nel viale Bonaria, tratto fronte piazza Madre Teresa di Calcutta

riduzione di carreggiata con due corsie residue da 2,75 m di larghezza

istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora

Nella via Bottego, da bretella di svolta verso viale Bonaria sino all’intersezione con il viale Cimitero