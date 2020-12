Da domani la Sardegna in zona arancione: stop certificati, riaprono i negozi, ecco cosa cambia rispetto alla zona rossa. Da domani, e per tre giorni sino al 30 dicembre, l’Isola sarà zona arancione: niente autocertificazione, negozi aperti sino alle 21, centri commerciali chiusi nei festivi, barbieri aperti, si può correre all’interno di tutto il proprio Comune. Come in un piccolo sorso di libertà ritrovata: restano comunque in vigore divieti importanti, come la chiusura di bar ristoranti e pasticcerie, che sino alle 22 potranno però vendere da asporto e naturalmente con consegna a domicilio. Sarà consentito rientrare a casa al proprio domicilio anche se ci si trova in una Regione diversa. Poi dal 31 si torna in zona rossa sino al 4 gennaio, prossimo giorno di zona arancione in tutta Italia e in Sardegna. Resta ovviamente confermato il corpifuoco notturno dalle 5 alle 22.