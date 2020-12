“Una bottigliata alla testa di una ragazza: dopo Checco, altro grave caso di bullismo in Sardegna”

di Luca Pisano, Osservatorio Cybercrime Sardegna

Dopo Checco un altro caso in Sardegna.

Il video postato sulla pagina Telegram “Welcome to favelas” che conta 313.144 iscritti, è stato pubblicato questa mattina con la seguente dicitura: “Donna aggredita con una bottigliata in mezzo alla strada, non si conoscono gli autori di questo gesto infame”.