RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE PER IL DOLCISSIMO UNCINO.

La meraviglia di uno sguardo in cerca di una vera adozione del cuore.

Si chiama Uncino, è stato recuperato da una ragazza quando aveva circa 3 mesi insieme al fratellino Tombolino.

Uncino aveva un occhio compromesso da una brutta congiuntivite, l’ iride si era cicatrizzata all’ esterno dell’ occhio e per questo motivo è stato enucleato.

È veramente un micino speciale dal carattere dolcissimo, coccolone e amorevole.

Ha 6 mesi, è stato testato negativo fiv e felv, sterilizzato e trattato con antiparassitario, si cerca adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza.

Si trova in stallo a Quartu Sant’Elena, contattate Pelosi si Nasce al +39 339 808 0865 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp.