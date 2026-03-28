RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE DEL CUORE PER L’ AFFETTUOSISSIMO TOMBOLINO.

Deliziatevi gli occhi con questa meraviglia di gattino di circa 6 mesi, fratellino di Uncino anche lui in cerca di adozione, potete prendere visione anche del suo appello nel seguente link https://www.facebook.com/share/p/1CKPmCNff4/

Tombolino ha circa 6 mesi, è stato recuperato da un contesto di grave pericolo, oggi è al sicuro ma merita dalla vita il calore e l’ amore di una vera adozione del cuore.

È un micino particolarmente dolce, affettuoso e giocherellone, ben educato alla vita in appartamento.

Tombolino gode di ottima salute, testato negativo fiv e felv, sterilizzato vi aspetta per conoscervi senza impegno da Pelosi si nasce a Quartu Sant’Elena, contattate preferibilmente con un primo messaggio whatsapp il +39 339 808 0865