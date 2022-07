Crolla il consenso, Solinas terz’ultimo nella classifica dei governatori

Di



cagliari

Come ogni anno, il Sole 24 Ore sottopone a verifica l’operato dei presidenti di regione eletti in modo diretto dai cittadini. Nonostante il traino della Lega, che incorona due governatori in cima alla classifica, Solinas è in fondo alla graduatoria.