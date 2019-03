Cristiano Ronaldo, infortunio alla coscia: è quasi certo che salterà Cagliari-Juventus

Una vera e propria beffa per i tanti sardi che speravano di vedere Cr7 alla Sardegna Arena: l’infortunio alla coscia rimediato ieri dal fenomeno portoghese in Nazionale lo costringerà a uno stop di circa due settimane, quasi impossibile dunque vederlo in campo contro i rossoblù. Già era nell’aria la sua assenza per un turnover imposto da Allegri in vista della Champions e delle tante partite ravvicinate, ora ci si mette anche la sfortuna: l’attaccante ha sentito un forte fastidio ai flessori della coscia destra nella sfida di ieri sera tra Portogallo e Serbia e si è accasciato a terra. Dopo la gara ha affermato: “Conosco bene il mio corpo, è un tipo di infortunio che non mi terrà fermo più di due settimane”: Ma se addirittura si dà in dubbio la sua presenza nella gara di andata contro l’Ajax nei quarti di finale di Champions, è davvero molto difficile che Allegri possa rischiarlo nella trasferta di Cagliari.