Cagliari, distributore di benzina ‘casa’ all’aperto del sesso a pagamento: “E i miei clienti scappano”

A Cagliari, tra via del Fangario e viale Elmas, dal 2000, Marcello Zanda, 42enne di Sestu, gestisce un distributore di benzina. Lo spiazzo dell’area di servizio, dal tardo pomeriggio sino all’alba, quasi ogni giorno, si trasforma radicalmente: “Le prostitute stazionano proprio qui davanti, i clienti non vengono più a rifornire il serbatoio dell’auto perché vengono disturbati, soprattutto per le famiglie con i bambini lo spettacolo non è sicuramente bello. Anni fa ho firmato anche io la petizione con la quale si chiedeva al Comune di effettuare maggiori controlli. Oggi la situazione è però peggiorata”, afferma Zanda.

“Per fortuna non ho mai avuto problemi gravi, ma ultimamente la strada è tutta buia, di sera, le luci non funzionano più. Durante il giorno c’è abbastanza tranquillità, ma c’è comunque un via vai continuo di gente di tutti i tipi”, osserva il benzinaio, “ripeto, servono più controlli in questa zona. Potrebbe benissimo arrivare qualcuno armato di cattive intenzioni e rapinare le prostitute”.