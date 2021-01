Crisi di Governo, Salvini e Meloni: “Basta giochini di palazzo, l’Italia non si merita questo schifo”

Matteo Salvini e Giorgia Meloni durissimi contro Conte. Il premier si dimetterà in mattinata e i leader di Lega e Fratelli d’Italia chiudono la porta a qualunque tipo di scenario diverso dal voto. Giorgia Meloni è netta: “L’Italia rischia di essere esclusa dai giochi olimpici di Tokyo 2021. Le imprese sono in ginocchio e i ristoratori manifestano in piazza. L’Europa bacchetta l’Italia per i ritardi sul Recovery Fund. Emerge un buco da quasi 16 miliardi di euro nei conti dell’Inps. Un milione e duecentomila lavoratori sono ancora in attesa della cig che non arriva. Cosa fa il Governo davanti a tutto questo?”, osserva la Meloni,” passa l’intera giornata a occuparsi di beghe di palazzo. Conte sì, Conte no, Conte ter. Dimissioni sì, dimissioni no, dimissioni domani”.

Per Matteo Salvini, invece, è tempo di dire “basta pasticci, basta perdite di tempo, basta con i giochini di palazzo sulla compravendita dei senatori. Gli italiani hanno bisogno di ospedali, di scuole aperte e sicure e di un anno di pace fiscale per restituire speranza a famiglie e imprese. Non è questo il Governo che può accompagnare l’Italia fuori da questo disastro, usiamo le prossime settimane per dare la parola al popolo e avremo per 5 anni un Parlamento e un Governo seri e legittimati, non scelti a palazzo ma scelti dagli italiani”. Oggi, intanto, vertice di tutto il centrodestra con, anche, Forza Italia.