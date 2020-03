Creata la prima rete neuronale “mista”. Sempre più vicini al “cervello ibrido”

Per la prima volta creata in vitro una rete ibrida elementare di tre neuroni, uno biologico e due artificiali, collegati in una rete tramite connessioni memristive ispirate alle sinapsi. È il primo step del progetto Synch, coordinato da Stefano Vassanelli del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Scientific Reports.

