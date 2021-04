Covid,”In Sardegna situazione confortante, non meritiamo la zona rossa”

“Situazione confortante, non meritiamo il colore rosso”. Così Sergio Marracini direttore dei Covid Hospital cagliaritani commenta gli i dati sull’evoluzione dell’epidemia nell’ultimo mese in Sardegna. Negli ultimi 30 giorni in Sardegna 129 nuovi casi e 2,3 morti per ogni 100 mila abitanti, numeri tra i più bassi d’Italia. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 3, 4 e i roveri 23, sempre ogni 100 mila abitanti. Mentre crescono i vaccinati, 526 per ogni 100 mila abitanti. Sardegna al quinti posto in Italia negli ultimi 30 giorni.