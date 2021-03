Covid, stato di emergenza in Sardegna prorogato per altri 12 mesi. C’è il via del consiglio regionale. Il relatore di maggioranza del Disegno di legge Pierluigi Saiu (Lega) ha sottolineato che la legge è stata approvata all’unanimità della commissione Autonomia con alcune modifiche organizzative che hanno riguardato la direzione generale della Protezione civile, per migliorare il suo ruolo di coordinamento, e la proroga dello stato di emergenza per altri 12 mesi, in maniera da consentire l’attuazione degli interventi programmati in materia di contrasto all’emergenza.

Il consigliere del M5S Alessandro Solinas, relatore di minoranza, ha denunciato “il fatto gravissimo” di importanti flussi di persone in Sardegna per mancanza di controlli all’arrivo, riproponendo quasi la stessa situazione della scorsa estate che fece ritornare la Sardegna all’interno nell’incubo Covid. E’ un rischio reale, ha detto Solinas, che deve essere scongiurato con molta più efficacia nell’individuare i positivi, attraverso un impegno comune che consentirà il raggiungimento di buoni risultati.