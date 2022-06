Covid, raddoppiati i casi in 24 ore ma i ricoveri calano ancora

Casi di Covid quasi raddoppiati rispetto a ieri ma per fortuna gli ospedali in Sardegna continuano a svuotarsi. Oggi nell’isola ci sono 890 ulteriori casi confermati di positività al Covid, di cui 781 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5157 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 116, due in meno di ieri. 12.618 sono i casi di isolamento domiciliare, 346 in meno rispetto a ieri. Si registra il decesso di un uomo di 97 anni, residente nella provincia di Sassari.