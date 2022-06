Sos gattini, c’è bisogno di aiuto per 9 cuccioli di pochi giorni

L’ appello della volontaria Antonella per recuperare 9 gattini in condizioni critiche.

C’è bisogno di aiuto, si trovano a Cagliari avranno circa 50 giorni.

Erano 11, due hanno trovato stallo

Per piacere aiutatemi basterebbe un gattino a testa per poterli salvare da morte certa.

Info +39 335 146 7414