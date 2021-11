Covid, non è finita: stato di emergenza fino a marzo e green pass obbligatorio fino a giugno

Chi pensava di tenere duro fino a dicembre con tamponi ogni 48 ore per sottrarsi al vaccino dovrà rivedere i suoi calcoli. I contagi in risalita, e gli ospedali che tornano a riempirsi, stanno facendo nuovamente suonare il campanello d’allarme, soprattutto in vista dell’inverno. Il governo sarebbe perciò intenzionato a mettere a segno una doppia mossa: prorogare lo stato di emergenza per la pandemia da Covid fino a marzo e rendere obbligatorio il Green pass per accedere al posto di lavoro almeno fino a giugno 2022. Le misure attualmente in vigore scadrebbero invece fra un mese, a dicembre.

Per quanto riguarda lo stato di emergenza, secondo la legge può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12. Da gennaio prossimo non sarà dunque possibile procedere con ulteriore proroga. Il governo sta dunque pensando di introdurlo o attraverso un decreto ad hoc oppure con un emendamento a un altro provvedimento. Il tasso di positività sta risalendo rapidamente: in Italia è arrivato all’1,9%, con i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie in netta risalita anche se non ancora tali da rendere critica la situazione.

Anche in Sardegna la situazione è piuttosto altalenante sul fronte contagi, che al momento restano bassi ma con giornate in cui si registra qualche picco, così come per il numero delle vittime. Sempre sotto controllo la situazione negli ospedali: 3% di occupazione delle terapie intensive (+1% in 24 ore) e uno stabile 3% nei reparti Covid.