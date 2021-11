Cagliari, armato di coltello rapina un giovane: arrestato algerino di 21 anni

Cagliari, armato di coltello rapina un giovane. Arresto un algerino di 21 anni.

Nelle prime ore del mattino di ieri gli Agente delle Volanti hanno tratto in arresto un algerino di 21 anni responsabile di rapina aggravata e resistenza.

L’episodio si è verificato intorno alle 5:30 nella centralissima via Dettori. Tre giovani, poco più che ventenni, sono stati avvicinati da un ragazzo straniero che con la scusa di vendere dello stupefacente ha prima colpito uno dei ragazzi con un calcio alla gamba per poi estrarre un coltello e farsi consegnare il portafoglio contenente la somma di 110€.

Preso il portafoglio lo straniero e scappato lungo le scalette che collegano la via Dettori con la via Manno, ma i tre giovani dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e dopo una breve colluttazione lo straniero è riuscito a scappare verso il Corso Vittorio.

Uno dei ragazzi è però riuscito a chiamare il 113 per chiedere aiuto.

Un equipaggio delle Volanti ha quindi raggiunto rapidamente il Corso Vittorio dove ha notato un giovane correre lungo la via Sassari. I poliziotti lo hanno raggiunto in via Crispi dove il ragazzo si è nascosto sotto un furgone.

Lo straniero è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto per rapina aggravata e resistenza. Al termine degli atti è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta mentre la vittima della rapina dopo aver sottoscritto la denuncia è rientrata in possesso del portafoglio e del denaro.