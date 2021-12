Covid, non è finita. Arriva la batosta da Speranza: “Siamo ancora nel pieno della pandemia”

“Siamo ancora nel pieno della pandemia, con numeri in crescita, anche se più bassi rispetto ad altri Paesi. Dobbiamo continuare a investire sulla campagna vaccinazioni. C’è una crescita importante di prime e terze dosi”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un video inviato in occasione dell’Healthcare Summit del Sole24Ore. Non usa dunque mezzi termini Speranza per gelare gli italiani che speravano di essere se non fuori quanto meno vicini alla fine dell’incubo che da ormai quasi due anni ha sconvolto la vita di tutti. Una situazione di emergenza che andrà avanti chissà ancora per quanto tempo e che impone ancora una volta massima attenzione, nonostante la stanchezza e a volte l’esasperazione per una situazione divenuta ormai insopportabile.